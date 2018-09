‘GH VIP 2018’: La expulsión de Chabelita, la entrada de Omar y mucho más en la noche del jueves

Parece que ‘GH VIP 2018‘ sigue siendo la elección de la mayoría de los espectadores en la noche del jueves. El programa ha alcanzado la friolera de 3 millones de espectadores, un 28,4% de la cuota share, que se dice pronto, pero no es fácil. ¿Cómo han conseguido esta cifra? Pues intentando mostrar un programa muy interesante. Y lo han conseguido. La gala de este jueves ha sido espectacular y totalmente inesperada. ¿Quieres saber qué ha pasado en la gala? Pues no te pierdas el resumen.

Para empezar, Miriam Saavedra e Isa Pantoja eran las dos nominadas para abandonar la casa de Guadalix. Como es lógico, ninguna de las dos quería dejar ‘GH VIP 2018’, pero una de ellas debía marcharse y esa ha sido Isa Pantoja. El público ha decidido que Miriam tiene más que ofrecer al programa y es por eso por lo que la han salvado. No obstante, durante la semana Isa Pantoja ha mostrado algunas imágenes comprometidas como, por ejemplo, todo el tiempo que se pasó debajo de las mantas con Asraf, ¡Incluso tuvieron que parar para beber agua! Esto le sentó fatal a Omar que confesó que la dejaría en la gala de ‘GH VIP 2018’, y así ha sido.

Omar ha entrado a despedir a Isa Pantoja del programa y esta le ha preguntado que qué hacía allí y cómo es que no estaba en el plató. Ha sido entonces cuando el cantante ha desvelado su secreto. Él era el concursante que entraba esa noche en la casa después del abandono de Oriana. La disputa entre los dos jóvenes duró varios minutos y, finalmente, Omar le dijo a la recién expulsada “Tú ya puedes ser Beyoncé o la Pantoja, pero tú conmigo no vas a estar”. Isa, a su vez, le dijo que se arrepentía de haber perdido el tiempo con él.

Tras este encuentro, y tras la prueba semanal para conseguir la inmunidad, Omar se ha reunido con su enemigo, Asraf, en el confesionario. Aquí los jóvenes han mantenido una gran bronca. Ambos se han puesto nerviosos y Jorge Javier les ha tenido que advertir que esos comportamientos no los toleran en ‘GH VIP 2018’. A punto estuvieron de llegar a las manos aunque, finalmente, todo pasó y se pidieron perdón.

A la hora de nominar, Aramís Fuster había pedido a sus compañeros que la nominasen para salir de la casa de ‘GH VIP 2018’ ya que no se encontraba nada bien. Sus compañeros, aunque no todos, le han dado los tres puntos, pero no es la única nominada. Miriam Saavedra y el Koala vuelven a repetir en como nominados junto a Aramís Fuster. Verdeliss y Ángel Garó han tenido la oportunidad de salvar a uno de sus compañeros por ganar la prueba de la inmunidad, pero para ello tenían que nominar a otro y han preferido dejarlo todo como está.

Por último, Isa Pantoja se ha despedido de la casa tras haber soltado un mar de lágrimas y le ha concedido el pase VIP del baño a Asraf, aunque en esta semana todos los concursantes podrán volver a recuperar el baño en ‘GH VIP 2018‘.