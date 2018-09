‘GH VIP 2018’: Ángel Garó y Verdeliss se convierten en los jefes de la semana en Gran Hermano VIP

La prueba de esta semanal de ‘GH VIP 2018‘ no ha sido sencilla y es que no solo han tenido que hacer una prueba de esfuerzo, sino también de destreza mental y de conocimiento lingüístico. Los concursantes han tenido que meterse en una piscina llena de barro y coger letra por letra hasta formar una palabra. Parece fácil, pero no lo es y es que, ¿Quién entra en una piscina de barro sin resbalar?

Todos han ido cogiendo letras y formando palabras, aunque muchas parejas, finalmente, se han quedado sin poder formar una palabra completa. Les faltaban letras y no han podido puntuar. Pero esto no ha sido en todos los casos. Ángel Garó y Verdeliss han conseguido formar una palabra y conseguir nueve puntos. Esto los ha convertido automáticamente en los ganadores de la prueba y, por lo tanto, los jefes de la semana de ‘GH VIP 2018’.

Además de ser jefes, Ángel y Verdeliss serán inmunes, por lo que no podrán salir nominados. También tendrán un poder esta semana muy especial, el poder del cambio. ¿Qué significa esto? Pues que tras las nominaciones podrán cambiar el nombre de un nominado por el de otra persona que no esté nominada. Vamos, que podrán nominar a quien ellos quieran directamente y salvar a uno de los nominados, como ya pasó la semana pasada. ¿A quién salvarán Ángel y Verdeliss?

Es la segunda semana que Verdeliss es inmune en ‘GH VIP 2018‘ y es que, según parece, la youtuber sabe muy bien escoger pareja.