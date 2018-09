‘MYHYV’: Sofía recibe una inesperada visita, y no le va a gustar demasiado

El final de la semana en ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’ va a estar marcado por los tronos de las chicas y las visitas al plató del programa presentado por Emma García. Los acontecimientos de esta semana han marcado el trono de Marina, que vivió una fiesta del final del verano muy confusa y luego ha podido ver como uno de sus favoritos, Alai, ha abandonado su trono, por ahora.

En el programa de hoy, veremos como Marina comienza a tener sus más y sus menos con Santana, que parece que le queda poco tiempo sentado en la silla de la tronista. La tronista cordobesa quiere que Santana se quede a pretenderla, pero el canario no está por la labor porque argumenta que “ya está todo el pescado vendido”. Incluso en la promo hemos podido ver como Santana abandona el plató de ‘MYHYV’. ¿Lo hará para siempre?.

Por último en el programa de esta jueves, el plató de Cuatro va a recibir una nueva visita de un ex concursante del programa. Se trata de Iván González, que se reencontrará con Sofía Suescun, con quién al parecer hubo más que palabra fuera del programa. Pero Iván González contará algo que no va a gustar a la consejera del amor, y es que el ex concursante parece que también dio calabazas a la navarra.