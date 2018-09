‘GH VIP 2018’: Omar Montes, nuevo concursante de Gran Hermano VIP

En la noche en la que Isa Pantoja está nominada para salir expulsada de ‘GH VIP 2018’, Omar Montes ha confirmado su participación en la sexta edición de ‘Gran Hermano VIP’. El cantante ha aparecido en el confesionario para entrar directamente en la casa y enfrentarse a todos sus compañeros y, en especial, a Asraf Beno. ¿Cómo le sentará al Mister Universo la entrada de su principal adversario?

Omar le ha confesado a Jorge Javier Vázquez que él entra libre cual pajarito y es que después de darle una segunda oportunidad a Isa esta no ha sabido aprovecharlo. Él no quiere ya nada con ella y menos aún después de que su abuela, que para él es ‘Dios’, le haya dicho que no hable con Isa Pantoja. Eso sí, Omar ha confesado que no se cierra al amor.

Jorge Javier le ha preguntado que quién le gusta dentro de la casa y él le ha contestado que en realidad le gustan todas. Aurah, Miriam, Techi…, le da igual. El caso es que Omar, a pesar de decir que está afectado por la situación en la que se encuentra, le ha confesado a Jorge Javier que en unos días se le pasa y que vuelve al amor en ‘GH VIP 2018’.