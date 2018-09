‘GH VIP 2018’: Isa Pantoja se siente “enamorada” y no tiene miedo a salir de ‘Gran Hermano VIP’

La organización de ‘GH VIP 2018’ preparó anoche una buena fiesta para los habitantes de Guadalix. La tensión en la casa es máxima, y los chicos se relajaron para celebrar la luna llena, y se disfrazaron de lobos y lobas para dar rienda suelta a su perversión y expulsar el estrés que llevan acumulado en estas semanas de concurso.

Y la noche dio para mucho. Aurah y Suso han vivido su primera crisis de pareja y lograron reconciliarse por la noche. Suso no quiere enamorarse, y comentó a Aurah que no iba a “salir con pareja de la casa”, algo que no sentó nada bien a la canaria. Después de unas copas y unos bailes, ambos se pusieron a hablar, y al final volvieron a dormir juntos en su cama, aunque no dejaron claro si siguen pensando en una hora sin cámaras.

La que tuvo una noche movida fue Isa Pantoja. La hija de la tonadillera puede que viviera su última noche en la casa, y si hacemos caso al posicionamiento en redes sociales, es muy probable que Chabelita tenga las horas contadas dentro de la casa. Y ella aprovechó de lo lindo, y poco le importó la visita hace unos días de su novio Omar Montes. Primero le insinuó a Techi que se sentía como “enamorada” en su relación con Asraf, y aunque no se ha visto ningún beso, ayer noche, tras la fiesta, las sabanas se movían sospechosamente con Isa y Asraf debajo. Por el sonido pudimos intuir algunos besos, pero en imagen no tuvimos nada.

La rival en la expulsión de Isa Pantoja, Miriam Saavedra, también se lo pasó en grande en la fiesta de ‘GH VIP 2018’. La peruana sigue siendo apartada por el grupo, y las redes están muy posicionadas a su favor en cuanto a la expulsión debido al acoso y derribo que la mayoría de compañeros le están haciendo, con Mónica Hoyos al frente.

Por último, Techi y Tony Spina, también durmieron juntos, aunque la chica le avisó que “no tendría mambo”, pero si que pudimos ver algún acercamiento bajo las sábanas de la cama de Tony. ¿Llegarán a tener algo en la casa de ‘GH VIP 2018’?, el tiempo lo dirá.