GH VIP 2018: Isa Pantoja quiere una hora sin cámaras, ¿con quién?

La hija de la tonadillera, Isa Pantoja, está disfrutando de ‘GH VIP 2018’ todo lo que puede, y más sabiendo que este mismo jueves puede ser la primera expulsada del programa. A pesar de la visita de Omar Montes el pasado lunes a la casa de Guadalix, Isa Pantoja se ha planteado pedir una hora sin cámaras al programa.

Todo ha llegado esta misma mañana cuando Techi y ella estaban maquillándose en la casa, y hablaban sobre la petición de hora sin cámaras que Suso y Aurah se están planteando solicitar a la organización del programa. Al parecer, la canaria ha ido a preguntar cuáles son las condiciones de esa hora sin cámaras.

Según les contaba la ex de Jesé Rodríguez, en la hora sin cámaras estarían solos sin grabación, pero el sonido si estaría presente, así que no se vería nada pero si escucharíamos todo. Mientras hablaban Techi e Isa Pantoja, la hija de la cantante no se ha cortado un pelo en insinuar a Techi que ella pediría una hora sin cámaras, pero no le gustaba la idea de que se escuchase el sonido.

Techi, muy avispada, mientras le hacía las cejas, preguntaba como quien no quiere la cosa, “¿Y con quién sería?”, a sabiendas de que el nombre del acompañante estaba claro. Pero Isa Pantoja no ha llegado a pronunciar el nombre de nadie en concreto, pero una sonrisa pícara la ha delatado. Y es que la hora sin cámaras no puede ser individual, tiene que ser en pareja, e ir lo dos implicados al confesionario de ‘GH VIP 2018’ para solicitarlo.

¿Veremos a Isa Pantoja y, presumiblemente, Asraf Beno, solicitando una hora a oscuras? Solo lo sabremos si Isa Pantoja no es la expulsada del programa mañana jueves.