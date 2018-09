Mujeres y hombres y viceversa: Así será la fiesta en “La casa de los tronistas” de MYHYV

Las chicas han preparado un verdadero festín en 'La casa de los tronistas' de MYHYV para sorprender a sus pretendientes invitados

La fiesta en “La casa de los tronistas” va a ocupar gran parte de la semana en ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’. Y es que las chicas han preparado un verdadero festín para sorprender a sus pretendientes invitados. Pero no sólo veremos por la casa a los pretendientes invitados de las chicas, sino que habrá más de una sorpresa inesperada.

La fiesta va ser un encuentro entre varios pretendientes y las tronistas Maira y Marina, pero se irán uniendo algunos invitados inesperados. Por un lado veremos aparecer en la casa de ‘MYHYV’ a Violeta, la ex tronista que se marchó hace unas semanas con Julen. A quién no hemos visto en la promo es a Julen, ¿habrá crisis en la pareja? no se habían separado ni un momento desde que salieron y ahora aparece Violeta sola.

Igualmente, Manu, que en un principio no iba a ir a la fiesta, aparecerá en la fiesta para llenar de tensión la velada. Una velada en la que también veremos al consejero del amor, Kiko, que seguirá sus continuas discusiones con Violeta. Pero no todo serán sorpresas solamente en la fiesta de ‘MYHYV’. Santana está a un paso de quedarse definitivamente a pretender a Marina, y en la fiesta se les va a poder ver muy juntos, algo que no gusta nada al resto de los pretendientes de Marina.

Una fiesta que va a marcar el trono de esta semana para las chicas. Pero en ‘MYHYV’ siguen trabajando para que los fans estén muy pendientes del programa y ayer mismo anunciaban la incorporación de un nuevo tronista masculino que acompañará en la silla a Moha. Se trata de Álex Bueno.