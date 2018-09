‘GH VIP 2018’: El amor aparece en las primeras semanas de ‘Gran Hermano VIP’

Techi y Tony Spina, Suso y Aurah Ruiz, y Asraf Beno e Isa Pantoja, han empezado a ser más que amigos en 'Gran Hermano VIP 6'

El encierro en la casa de ‘GH VIP 2018’ no ha superado las dos semanas y ya hemos podido ver besos, caricias y hasta algún que otro tímido “edredoning”. Los jóvenes de la casa están dejándose llevar desde el principio y ya han conocido a alguien en la casa con el que pueden compartir mimos y besos, y hacer más llevadera la estancia en Guadalix.

Por un lado tenemos a Aurah Ruiz y Suso, que ya han confirmado su relación dentro de la casa. Los tortolitos se pasean todo el día dándose besos y caricias como unos verdaderos enamorados. Pero las redes y los fans del programa ya sospechan dese el inicio de esta relación. Suso tiene muy claro que debe dar contenido a los espectadores, y este factor tiene encendidos a los fans del programa, que no creen nada de este romance.

Por otro lado encontramos a Techi y Tony Spina. La relación del italiano con la ex de Kiko Rivera es de idas y venidas. Un día están muy bien juntos y al otro, ni se miran. Techi no sabe por donde coger al italiano, que ha dejado claro que ahora mismo no quiere nada con nadie en la casa, pero sigue durmiendo y teniendo caricias con Techi. Ambos han hablado en la casa y no han pasado de las caricias, pero también saben que se atraen y que más pronto que tarde pueden caer en los brazos del otro. O acabar como tirándose de los pelos, nunca se sabe.

Por último tenemos a los dos más jóvenes de la casa, el míster Asraf Beno e Isa Pantoja. Telecinco está aprovechando esta situación para crear polémica con el novio de Isa Pantoja, Omar Montes, y darle mucha más fuerza a la historia de ellos dos. Duermen juntos y están todo el día hablando, pero no han llegado a más. Asraf la ve como una amiga, por ahora, e Isa Pantoja suele ser muy cauta con lo que hace dentro de la casa, y más cuando ayer recibió la visita de su novio y le dio que pensar.

Esta noche tenemos nueva gala de los martes con ‘GH VIP 2018: Límite 48 horas’, donde veremos nuevas imágenes de las tres parejas y donde uno de los tres nominados será salvado por la audiencia. ¿Por quién apostáis: Miriam, Isa Pantoja o El Koala?