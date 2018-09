Alberto fue al servicio y su cita de ‘First Dates’ cambió por completo

El restaurante del amor de Carlos Sobera ha vivido una nueva noche romántica entre los invitados de ‘First Dates’. La noche nos ha deparado un par de citas interesantes, en donde los implicados han tenido diferente suerte respecto a conseguir una segunda oportunidad con sus parejas de velada.

Guada y Alberto han conectado desde el primer momento en que se vieron por la puerta de ‘First Dates’. La chica, de Seseña, no dejaba de alabar a su cita y lo mucho que le gustaba, por eso se ha esforzado por dar un buen trato al chico y conseguir una segunda cita junto a Alberto. El amor ha triunfado para ellos.

Pero no ha ocurrido lo mismo con Alberto y Eduardo. Eduardo tenía detrás una dura historia sobre su sexualidad, y ahora que se siente liberado, ha acudido al restaurante del amor para conocer a un hombre que le diera la oportunidad de conocerlo. Para él ha llegado Alberto, un chico risueño que ha quedado encantado con Eduardo desde que lo ha visto.

Y parecía que era mutuo, ya que la cita iba viento en popa y con las cosas muy de cara para Alberto. Pero el onubense ha tenido que salir al servicio y ha aprovechado para hablar con su madre, a la que ha contado que “el chico está muy bien”. En su vuelta ha visto hablando a Eduardo con la camarera, y ha podido ver un gesto que no le ha gustado nada. Alberto ha preguntado a Lidia Torrent que estaban hablando y la camarera no ha querido responderle.

Ya con la mosca detrás de la oreja, la cita ha comenzado a ir cuesta abajo, y Alberto ha confesado que había visto a Eduardo negar con la cabeza y eso no le había gustado nada. Efectivamente, su cita no quería nada más con él, y ha utilizado la frase comodín para decir no a una segunda cita. “Como amigos cuando quieras”.