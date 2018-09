‘MYHYV’: ¿Estarán todos los pretendientes invitados a la fiesta de Maira y Marina?

Las tronistas de ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’ quieren despedir el verano con una fiesta a lo grande. Maira y Marina parece que se llevan algo mejor que cuando Violeta era miembro de la silla de tronista, y ahora quieren que sus chicos vayan hasta “La casa de los tronistas” y lo den todo por ellas, en una fiesta que promete ser apasionante.

Pero no todos los pretendientes van a poder asistir al evento. Emma García sólo deja que vayan tres pretendientes por tronista, así que las chicas van a tener que decidir entre sus chicos. Marina no lo tiene muy claro, con la llegada de Santana, su trono en ‘MYHYV’ ha ganado en expectación, pero la cordobesa no quiere dejar de seguir conociendo al resto de chicos por centrarse solo en Alberto Santana. ¿Lo dejará fuera de la fiesta?

Por otro lado, Maira, si que va a tener a sus invitados más claros. Pero sigue teniendo alguna duda respecto a Marco, del que ha empezado a dudar en estos últimos días. La tronista va a pedirle explicaciones a su chico y decidirá si lo castiga sin fiesta en “La casa de los tronistas”. Las chicas van a preparar una velada llena de detalles para sorprender a sus pretendientes.

Lo que todavía no sabemos es si el único tronista masculino que tenemos por el momento en ‘MYHYV’, Moha, será invitado especial a la fiesta que preparan sus compañeras. Moha sigue reflexionando sobre lo ocurrido la semana pasada con la marcha de una de sus chicas favoritas, Mónica. Seguramente la fiesta le pueda venir muy bien para olvidarse de su pretendienta.