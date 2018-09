‘GH VIP 2018’: Mejores momentos de la gala de anoche, 24 de septiembre, en ‘Gran Hermano VIP’

La segunda entrega de el Debate de ‘GH VIP 2018’ resultó ser una de las noches más emocionantes de lo que llevamos de reality hasta el momento. Bajo el mando de Sandra Barneda, el programa tuvo de todo, desde tensos momentos entre los concursantes, el repaso de estos últimos días, lágrimas y la histórica llamada de Isabel Pantoja para hablar en directo con su hija Chabelita, nominada esta semana.

Hoy comienza la semana para los concursantes, y los tres nominados, El Koala, Miriam Saavedra e Isa Pantoja, fueron protagonistas de la mayor parte del tiempo en el Debate. Aunque hubo tiempo para todo, los tres nominados recibieron llamadas de sus madres y esposa, en el caso de El Koala, y comenzarán la semana con aires renovados.

Miriam Saavedra, apartada en la casa

La ex de Carlos Lozano sigue siendo la gran apartada de la casa. Anoche vimos como, tras la nominaciones, Miriam Saavedra comenzó a tener disputas con casi todos los concursantes de la casa, y a raíz de esto se ha convertido en la gran apartada por todos en ‘GH VIP 2018’. Esto quedó demostrado cuando los compañeros no dieron ni un voto por ella para que se quedara en la casa.

El Koala fue sorprendido por su mujer…y sus compañeros

El Koala protagonizó dos de los momentos más entrañables de la noche. Por un lado recibió la llamada de sus mujer, y el malagueño se emocionó sobremanera al escuchar a su esposa. Pero minutos antes, sus propios compañeros, le demostraron que tiene muchos más apoyos dentro de la casa de los que esperaba. Esta situación hizo que el cantante rompiera a llorar de alegría en el confesionario.

Isa Pantoja y la llamada de su madre

Uno de los momentos del programa de anoche, y seguramente de esta temporada, fue la llamada de Isabel Pantoja madre, para hablar con su hija Isa Pantoja. Nadie esperaba que la tonadillera entrara en directo para dar ánimos a su hija. Una llamada que tuvo división de opiniones, pero que se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Makoke se derrumba pensando en Kiko Matamoros

Esta semana ha sido dura para muchos de los habitantes de la casa de ‘GH VIP 2018’. Makoke lleva unos días en la casa pensando en sus hijos y en su ex, Kiko Matamoros, y escribió en el blog sobre esto. Según la concursante su ex va a querer entrar a verla, pero ella no quiere nada con Kiko, y no piensa para nada en volver.

Omar Montes entrará en ‘GH VIP’ unos minutos

El cantante, novio de Isa Pantoja, entrará esta noche en la casa de ‘GH VIP 2018’ para compartir unos minutos con la que, hasta ahora, es su pareja. Según el cantante no le está gustando nada la actitud cariñosa que Isa Pantoja está manteniendo con Asraf Beno, y le va a pedir explicaciones en directo en la propia casa. ¿Habrá ruptura en directo?.