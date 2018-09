GH VIP 2018: Así reaccionaron las redes a la llamada de Isabel Pantoja

En la noche de ayer vivimos uno de los mejores momentos, sino el mejor, de lo que llevamos de ‘GH VIP 2018’. De sobra es conocida la tensa relación entre Isabel Pantoja y su hija, Chabelita, pero anoche, la madre dejó pasar sus asperezas con su hija y decidió llamar en directo a la casa de ‘Gran Hermano’ para hablar con su hija y mandarle un mensaje de ánimo y de apoyo.

La niña de la tonadillera se mostró muy ilusionada con la llamada de su madre, y no pudo aguantar las lágrimas dentro del confesionario. Isabel Pantoja no dejó de apoyar a su hija y de pedir a los espectadores que no saquen a su hija del programa, además de aconsejarle que “se abra a los demás”, unas palabras que algunos interpretaron como una alusión a que se distancie de Techi.

La llamada fue de lo más comentado en las redes sociales con comentarios a favor y comentarios en contra de la llamada de Isabel Pantoja.

Isa si le obedece a la madre tanto que le dijo que dejara de andar con una sola persona y ahí esta solo hablando con la impresentable de la Techi #GHVIPDBT2 pic.twitter.com/Zext6r3Pbx — Ligia Leal Hurtado (@ligialealh) 23 de septiembre de 2018

Jajajajaja eso no se lo cree nadie. Teneis que amortizar la llamada de la pantoja. DEJAR DE MENTIR YA!!! #GHVIPDBT2 pic.twitter.com/YWu6hvIXOa — Teo Villar (@tomirito36) 23 de septiembre de 2018