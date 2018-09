Así fue la primera impresión de María sobre su cita en ‘First Dates’

La noche en ‘First Dates’ ha sido muy propicia para el amor. Varios de los invitados han encontrado a su media naranja para tener una segunda oportunidad lejos del programa de Carlos Sobera. Ha sido el caso de Imperio Reina y Maribé La Panto, dos chicos que ya se habían conocido con anterioridad, pero que hoy se han vuelto a encontrar con sus alter ego transformistas.

Ignacio y José Manuel, se dieron el sí a una segunda cita hace unos meses en ‘First Dates’, pero no habían podido quedar y se emplazaron a una segunda oportunidad pero con sus personajes más folclóricos. Era de esperar que la cita acabaría de la mejor manera, y más cuando han desplegado sus encantos cantando canciones y sintiéndose como pareja durante toda la cena en el restaurante del amor de ‘First Dates’.

No ha sido igual de ideal la cita de María y Javier. Nada más comenzar, María ha visto a Javier y no le ha gustado nada, incluso ha amagado con abandonar la cita antes de sentarse. “Me ha cambiado la cara porque lo he visto muy enano, muy pequeño” así definía su primer encuentro con Javier. El pobre de Javier ha toreado la mala educación de María como ha podido, pero siempre sin perder la sonrisa. A pesar del esfuerzo de Javier por agradar a María, la portuguesa afincada en España, no quería saber nada de él.

Al final, efectivamente ha habido un no, por parte de ambos, y María se ha marchado a conocer a alguien más grande para ella.