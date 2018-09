‘OT 2018’: Carlos Right se derrumba por sentirse el “suplente”

No ha pasado ni una semana de la entrada de los nuevos concursantes a la Academia de ‘Operación Triunfo’ y ya hemos visto las primeras lágrimas de uno de los concursantes. Carlos Right pasó todos los filtros del programa como el resto de concursantes de esta edición, pero se quedó como suplente para entrar en esta edición de ‘OT 2018’.

Un golpe de suerte hizo que uno de los concursantes, José Antonio, rechazara su plaza entre los 18 concursantes para la Gala 0, y Carlos Right fue el elegido para sustituir al médico José Antonio. Esta acción ha motivado que Carlos se encuentre un poco desubicado dentro de la Academia, y hoy ha roto a llorar a causa de sentirse casi “de prestado” dentro del programa.

El joven también fue el último en pisar la Academia, después de someterse al juicio del jurado y a las votaciones del público, imponiéndose a Luis Mas y Rodrigo, que se quedaron a las puertas de ‘OT 2018’. “No me quito de la cabeza eso de ser el suplente”, ha comentado Right a sus compañeras África y Alba Reche, que lo han animado como han podido. “Estás aquí como todos nosotros” le decían, pero Right sigue teniendo esa espina clavada durante esta semana.

A partir de mañana veremos a los chicos de la Academia ir cerrando los temas de la primera gala del programa, que contará con la visita de Aitana y Malú, para poner el broche final al estreno de la Gala 1 del programa. Además, el miércoles también sabremos los nombres de los dos primeros nominados del programa. ¿Será Carlos Right uno de ellos?