‘OT 2018’: Los concursantes se enfrentan a su primer pase de micros

Los concursantes de ‘OT 2018’ se han enfrentado a su primer pase de micros para la Gala 1 de ‘Operación Triunfo’. Todos han puesto muchas ganas, pero parece que a algunos los nervios les han jugado una mala pasada y no han dado todo lo que querían en este pase de micros. ¿Cómo han sido? Vamos a conocerlo.

La primera pareja en enfrentarse al pase de micros han sido Julia y Joan, que en el reparto de temas les ha tocado interpretar ‘Vuelvo a verte’. Es una de las mejores canciones de la gala, pero parece que no en la piel de Julia y Joan y es que no han conectado en ningún momento. Noemi incluso les ha llegado a decir que los veía como ‘robocop‘.

Carlos y Miki han sido los segundos, con el tema ‘El ataque de las chicas cocodrilo’, que han tenido una actuación estupenda, pero se han olvidado de la canción por completo. Tienen mucho que mejorar estos días, al igual que Sabela y Alfonso que, a pesar de interpretar un tema con mucho ritmo, se les ha visto un poco ausentes en el pase de micros de ‘OT 2018’.

África y Damion tampoco tienen el tema bien preparado y es que ‘Perfect’, la popular canción de Ed Sheeran, es bonita, lenta y complicada. No obstante, no ha estado del todo mal. Marilia y Dave, por otra parte, han triunfado en el pase de micros. Noemí ha confesado que, para ella, es la canción más bonita de la gala, pero también la más difícil. No obstante, Marilia y Dave han conseguido hacer pura magia.

Alba y Noelia también se han marcado una gran actuación, ¡A los profesores les ha encantado! Coinciden en que ambas tienen un rollazo y que deben trabajarlo para no perderlo en la gala. Marta y María también han realizado una actuación de diez, es más, Manu ha asegurado que es la primera canción con la que se ha emocionado en el pase de micros de ‘OT 2018’.

Por último, Natalia y Famous han realizado una actuación bastante buena y es por eso por lo que los profesores los han felicitado. Manu les ha confesado que cree mucho en ellos y que sabe que van a hacer una actuación muy potente. ¿Será cierto? El segundo pase de micros de ‘OT 2018’ lo tendremos el próximo lunes. ¡No te lo pierdas!