‘GH VIP 2018’: Techi y Tony tienen su primera crisis en ‘Gran Hermano VIP’

Desde que entró en la casa de ‘GH VIP 2018‘, Techi se interesó por uno de los concursantes, Tony Spina, y decidió dejar a su novio, Alejandro, a través de un mensaje desde el confesionario. Pero parece que la ex de Kiko Rivera se está arrepintiendo enormemente de la decisión que ha tomado. La concursante ha lanzado un mensaje muy contundente que nos hace pensar todo esto: “Te amo Alejandro, no es todo lo que parece. Tenemos una conversación pendiente”. Vamos, que parece que la relación con Tony no tiene futuro.

Este viernes de madrugada, después de la fiesta de los chicos en ‘GH VIP 2018’, Techi se metió en la cama con Tony y aprovechó para sincerarse con él: “Me atraes, pero no hablas nada conmigo. No te acercas a mí y hablas más con las otras chicas que conmigo. Si no me meto conmigo en la cama, tú no lo haces… No te veo nada de interés. No sé nada de ti. Pareces tú la chica y yo el chico. No me gusta perder el tiempo… Yo ya he dejado a mi novio”.

Al escuchar esto, Tony le dijo que cuando llega a la cama está cansado y que lo único que quiere es dormir. Además, también le confesó a Techi que quiere ir poco a poco y que hay que dejar que “las cosas fluyan”. Ella le dijo que no iba a presionarle, pero a Tony no le gusta demasiado que Techi sea tan enamoradiza.

En esos momentos, Techi comenzó a darle besos, pero Tony no estaba demasiado receptivo y le dijo que prefería las caricias. Ella le dio un pequeño mordisco y él se enfadó: “Me has hecho daño y si me das besos, no me duermo….¡Respeta!”, vamos, que le ha dejado muy claro que con ella, en ‘GH VIP 2018’ no va a querer nada. ¿Qué pasará finalmente?