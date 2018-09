‘GH VIP 2018’: Isa Pantoja y Techi hablan sobre la habilidad sexual de Alejandro Albalá

Parece ser que no hay un reality show en el que no se hable de Alejandro Albalá, el chico que está en boca de todos. Techi e Isa se han aventurado a compartir algunas intimidades en ‘GH VIP 2018‘, como podrían hacer dos amigas en el salón de su casa. En esta conversación hablaron de sus gustos sexuales y de sus exparejas, como no.

Isa Pantoja habló de Alejandro Albalá y dijo que tenía el pene de tamaño normal: “La tiene estándar. En plan normal”, dijo la hija de Isabel Pantoja. El que sí parece que la tiene bastante grande es el hermano de Techi, Fausto, que fue la pareja de Isa Pantoja. Techi, como es lógico, se sentía muy orgullosa de su hermano.

Techi no tardó en preguntarle si de verdad comía bien la chirla, a lo que ella misma se contestó: “No, ¿no? Será ellá, que no se lo habrán comido así en su vida”, vamos, que según estas palabras, Sofía Suescun era pura y casta antes de conocer a Alejandro Albalá. Isa Pantoja añadió que “el no hacía nada”, vamos, que era un vago.

Parece que no fue un buen día para Albalá en ‘GH VIP 2018’ y es que las chicas lo pusieron en evidencia delante de todos.