‘OT 2018’: Estas fueron las 18 actuaciones de la Gala 0 de ‘Operación Triunfo’

Había muchas ganas de escuchar cantar a los nuevos 18 aspirantes del talent de La 1, ‘OT 2018’. Los nuevos concursantes lo dieron todo encima del escenario del programa para ser uno de los 16 elegidos que cruzaron la pasarela para ingresar en la Academia del programa. Dos se quedaron fuera, pero todos intentaron ser los mejores y defendieron sus temas de la mejor manera posible.

Aquí os dejamos las 18 actuaciones que ayer vivimos encima del escenario de ‘OT 2018’. Algunas mejores y otras peores, pero han sido la primera toma de contacto de los aspirantes a cantantes con el público y el jurado del programa. A partir de ahora serán los profesores los que escogerán las canciones de los chicos para que cada semana se suban al escenario de ‘Operación Triunfo’ y ser los mejores.

Marilia – Piel Canela

Marilia inauguró el programa, y los jueces no dudaron con ella y le dieron su aprobación para entrar en la Academia.

Damion – What do you men

Damion fue el primero que sufrió las críticas del jurado de ‘OT 2018’.

Julia – Vuelves

Julia fue una de las concursantes que más gustaron al público en su estreno.

Famous – Faith

Famous era una de las voces que el público más ganas tenía de escuchar en ‘OT 2018’.

Natalia – Crazy

Natalia es una de las favoritas de esta edición desde hace unos días. Sus redes así lo atestiguan.

Rodrigo – El sitio de mi recreo

Rodrigo fue uno de los dos expulsados que se quedaron a las puertas de entrar en la Academia.

María – Cry to me

Una buena actuación de María, que se estrenaba así en el programa.

Carlos Right – Como mirarte

Carlos Right eligió esta canción romántica para iniciar el concurso. Estuvo a punto de ser uno de los expulsados. Pero el público lo salvó.

Alba Reche – Dangerous Woman

Alba Reche se hizo rápidamente con el escenario y convenció al jurado.

Alfonso – Pégate

Buen tema el que eligió Alfonso para sorprender al jurado.

Noelia – River

El “River” de Noelia fue una de las actuaciones de la noche en ‘OT 2018’.

Dave – Sea

El gaditano Dave fue uno de los artistas que más gustó a algunos miembros del jurado.

Sabela – Bachata Rosa

Sabela también estuvo en la cuerda floja tras su actuación.

Miki – Prefiero

Gustó mucho la actuación de Miki a todos los espectadores.

Luis Mas – Carita de buena

No convenció demasiado su actuación al jurado y estuvo en la cuerda floja hasta el final.

Marta – Superstar

Marta sorprendió con una actuación sencilla pero muy elegante de este gran tema.

Joan Garrido – Let’s Stay Together

Joan Garrido mostró una actuación mucho más clásica, pero igualmente cautivó al jurado.

África – Tuyo

África cerró las actuaciones de la Gala 0, con una magnífica interpretación de la banda sonora de ‘Narcos’.