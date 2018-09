‘GH VIP 2018’: Verdeliss rompe a llorar tras una discusión con Ángel Garó por la comida

La hora de la comida en ‘GH VIP 2018’ es un suplicio para Verdeliss y es que, al estar embarazada, no puede tomar lo que en otras circunstancias sí comería. Es por eso por lo que quiere estar totalmente segura del proceso por el que ha pasado su comida y esto ha provocado un gran estrés en el humorista Ángel Garó. Verdeliss le comentó a Ángel que ella no podía tomar las albóndigas al tener queso azul y no estar pasteurizado, y este lo intentó solucionar.

Ángel Garó separó sus albóndigas y las lavó para eliminar el queso azul que le habían caído encima. Luego las puso en el plato de la influencer y se lo dio. Esta le preguntó que qué le había hecho después de quitarle el queso, a lo que Ángel se puso un poco nervioso y le levantó la voz. “¡Mira, Verdeliss, ¿qué es lo que he hecho de qué?”, el humorista malagueño no entendía qué es lo que quería decirle la youtuber.

“Solo te estoy preguntando eso, no te pongas nervioso”, pero él ya lo estaba al tener que empezar a dar de comer a todo el mundo y no entender demasiado bien a Verdeliss. Ella quería saber si las albóndigas las había vuelto a hervir para quitar todos los restos y él contestó que no. Verdeliss entonces dijo que no podía comer las albóndigas.

Es cierto que la discusión no fue a más, pero Verdeliss se siente muy vulnerable y decidió marcharse a su cama para calmarse. El Koala intentó animarla, pero parece que la youtuber solo quería llorar, y fue al confesionario a hacerlo. “No quiero que se monte una discusión. Me da la sensación de que no escucha, no me gusta que me levanten la voz, no me gustan que monten jaleos”.

Verdeliss ha vuelto a repetir que ella no va a dar problemas con la comida y, aunque Ángel le ha pedido perdón por el malentendido, ella no quería saber nada más del suceso ocurrido minutos antes en la cocina de ‘GH VIP 2018‘.