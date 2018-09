‘GH VIP 2018’: Techi rompe su relación y se declara a Tony Spina

Tras una semana de convivencia en ‘GH VIP 2018‘, parece que ha surgido el amor entre dos de los concursantes, Techi y Tony Spina. Isa Pantoja le aconsejó a su amiga del alma que le confesara a Tony sus sentimientos, y esta, entre limpieza y limpieza, aprovechó un momento para decirle a Tony todo lo que sentía. Tony, muy educadamente, le contestó lo siguiente: “Sí, me atraes, me gustas y pueden pasar más cosas, pero eso es día a día”.

El italiano le ha comentado que el concurso acaba de empezar y que ella es muy intensa, algo que le echa un poco para detrás. Pero no es solo eso. Tony también le ha recordado a Techi que tiene a una persona fuera, aunque parece que esto a ella le daba un poco de igual. “Eso complica las cosas porque no me gusta hacer daño a nadie”, le confesó a Tony a Techi.

Ante esto, Techi ha decidido ir al confesionario para romper definitivamente con su pareja: “Eso ya se ha acabado. Dije que si pasaban ciertas cosas, que me diese por dejada. Y esas cosas ya han pasado”. Vamos, que Techi se ha encaprichado de Tony y parece que no va a parar hasta conseguir lo que quiere en ‘GH VIP 2018’.