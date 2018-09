‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’: Santana aparece en el trono de Marina y sus pretendientes montar en cólera

El plató de ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’ va a vivir hoy la visita de un viejo conocido del programa. Santana va a presentarse en plató para hablar con Marina, una de las pretendientas. La cordobesa ha pedido al programa que intente hacer que el ex tronista venga a pretenderla, y Santana no ha dudado en acercarse hasta el plató del programa de Emma García para hablar con ella.

Veremos a una Marina muy nerviosa, prácticamente si poder creer lo que sus ojos ven, ya que Santana es uno de los chicos que más le gusta. Pero esta actitud va a poner en pie de guerra a sus actuales pretendientes que no comprenden que su tronista siga pidiendo chicos. Al que más va a afectar la llegada de Santana va a ser a Alai, que no va dudar en comentarle a su pretendienta que no le parece la manera más adecuada de tratar a sus chicos.

Más aún cuando descubran que un nuevo pretendiente, a falta de la confirmación de Santana, va a entrar con mucha fuerza para intentar llevarse el corazón de la cordobesa en ‘MYHYV’. Los chicos de Marina lo van a pasar realmente mal hoy, viendo como su pretendienta todavía espera que entre un chico que la enamore de verdad, y que ellos ahora mismo están casi de paso por el programa.

¿Se quedará Santana para conquistar a Marina? Comienza un nuevo culebrón en el trono de la cordobesa, que poco a poco se está asentando en su trono.