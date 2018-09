‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’: Marina consigue una cita con Santana

Esta misma mañana anunciábamos la visita especial de un viejo conocido del programa que presenta Emma García, Alberto Santana. Hace algún tiempo, la ex tronista Violeta, confesó que ha Marina le gustaban dos chicos mucho, y no estaban actualmente en ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’. Uno era Lukas, su antiguo tronista y el otro no era otro que Santana.

Alberto Santana llevaba mucho tiempo sin aparecer ante las cámaras del programa de Cuatro, un lugar que conoce bien y en el que se lo ha pasado muy bien, pretendiendo y siendo pretendido. Esta vez ha acudido a la llamada de Marina que nada más verlo se ha quedado de piedra. Después su actitud de sorpresa ha pasado a ser de nervios y vergüenza ante la mirada de Santana.

Según el ex tronista del programa, ya conocía a Marina de algunos bolos pasados, y a la cordobesa siempre le ha hecho bastante gracias el chico. Así que hemos podido ver a una tronista desconocida, casi esquiva y sin parar de moverse, casi como una adolescente cuando ve al chico que le gusta. Pero la visita de Santana a ‘MYHYV’ tenía un motivo. El chico ha escuchado que a Marina le gustaría conocerlo mejor, y este ha acudido para darle una noticia.

Santana no se va a sentar por el momento a pretender a Marina, pero sí que ha aceptado tener una cita a solas con la cordobesa. Esta decisión va a traer cola en el programa, porque los pretendientes de Marina no ha puesto muy buena cara a la cita entre ambos.