‘GH VIP 2018’: Mejores momentos de la gala de anoche, 18 de septiembre, en ‘Gran Hermano VIP’

Las galas de ‘GH VIP 2018’ están resultando muy intensas y con gran cantidad de contenido para los espectadores. Desde el primer día los concursantes se están comportando de manera muy placentera, salvo la excepción de Miriam y Mónica, que siguen con su guerra abierta en el programa. Pero en estos seis días de convivencia ya nos han ido dejando pequeñas muestras de que el concurso de este año promete mucho.

Con un maestro de ceremonias como Jorge Javier Vázquez todo puede pasar, y es que el presentador es único para hacer saltar la polémica entre los concursantes y sabe en cada momento que botón activar para hacer crecer al reality. Y en la gala de anoche quedó demostrado que con su sarcasmo y sus comentarios originales, el programa de ‘GH VIP 2018’ cobra más vida que nunca.

Aramís, protagonista desde la entrada

La vidente ya prometía que iba a dar espectáculo en su estancia en la casa, y efectivamente lo está dando. Por ahora es la única que mantiene una chispa diferente al resto dentro de la cordialidad que existe en la casa. Ayer vimos algunos de sus mejores momentos, como tocar el trasero a varios compañeros, o volver a ver sus intimidades tumbada en la cama. Pero en el plató ya tiene más de un enemigo, entre ellos Maestro Joao, que la acusó de ser una “farsante”.

Además Jorge Javier Vázquez le concedió el honor de inaugurar “La sala de los recuerdos”, un lugar donde volcar sus historias para los espectadores.

Miriam y Mónica siempre en pie de guerra

La entrada de Miriam Saavedra el pasado domingo propició un huracán dentro de la casa. Los compañeros la recibieron con diferentes posturas y a lo largo de estos días se han ido acercando a ella. Ayer, Miriam y Mónica, volvieron a protagonizar una acalorada discusión que llenó de tensión la casa de ‘GH VIP 2018’.

El Koala no se entera y al final sale escaldado

En el momento de máxima tensión de la discusión de Miriam Saavedra y Mónica Hoyos, El Koala comenzó a reírse sin pudor, algo que no sentó nada bien a Mónica, que le hizo saber que no le gustaba esa actitud. El Koala se asustó ante la reacción y prefirió no saber nada de la historia entre las ex de Carlos Lozano.

Cuando en la cena de Navidad tus cuñadas discuten y te importa un 🥒 #GHVIPLímite1 pic.twitter.com/gvdHq80LRB — Gran Hermano (@ghoficial) 18 de septiembre de 2018

Isa Pantoja: su madre y sus novios

La hija de Isabel Pantoja está mostrando pinceladas de su personalidad en la casa de ‘GH VIP 2018’. Primero conocimos que Isa Pantoja quiere saber de su madre, y se lo confesó a Mokeke. Acto seguido vimos como los novios de Isa Pantoja han marcado su corta vida, se acuerda de Omar pero también comienza a acercarse a Asraf Beno, con Techi como celestina.

La vida de Aramís Fuster

La vidente fue la encargada de abrir la “Sala de los recuerdos” y lo hizo de manera sublime en un momento único donde hizo llorar a todo el público. Su desgarradora historia cautivó a los espectadores y, entre otras joyas, nos dejó algunos titulares como que ella conocía todas las historias ocultas de la familia Pujol en la Generalitat.

Nosotros intentando terminar de descifrar la curva de la vida de Aramis… ¡En NADA la analizamos junto a ella! 🤓🤗😍 #GHVIPLímite1 pic.twitter.com/iTL9KgWZTs — Gran Hermano (@ghoficial) 18 de septiembre de 2018

Oriana condenada por el público

El primer abandono de la casa se produjo a las 48 horas y lo protagonizó una de las concursantes más seguidas por los espectadores. Oriana no supo excusarse anoche en plató y, las redes y el programa la condenó.