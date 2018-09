‘GH VIP 2018’: La cocina desata la primera guerra en ‘Gran Hermano VIP’

La cocina ha desatado la primera guerra fuerte entre los habitantes de ‘GH VIP 2018’. Ángel Garó ha sido el encargado, por decisión propia, de la cocina en estos días, y ayer ya convocó una reunión para ir organizando tareas. Pero parece que a algunos compañeros no les quedaron muy claras las tareas que Garó les había pedido.

Así pues, hoy ha habido otra reunión en la cocina, y la casa ha estallado. Ángel Garó se ha alterado mucho porque nadie le escuchaba, y tenía que repetir todo un par de veces, pero por otro lado, otros compañeros como Suso o Aurah, se han sentido ofendidos porque sienten que Ángel les ha tratado como a tontos. A partir de aquí la reunión ha terminado, pero esto no iba a quedar así.

Mientras Suso y Ángel hablaban, los decibelios iban subiendo, hasta que al final Ángel ha acabado por abandonar la cocina y “que cada uno se haga sus cosas”. Parecía que la cosa se frenaría aquí, pero Aramís Fuster ha desencadenado la ira final. Con muy malos modales y exigiendo a sus compañeros reunirse, Aramís ha exigido a todos que le pidan perdón a Ángel Garó, punto en el que Makoke ya ha saltado diciéndole que “ella no es nadie para exigir nada”. Y los ánimos se han ido caldeando hasta el estallido de Suso, que tras salirse a la terraza y escuchar gritar a Aramís solicitando su presencia no se ha contenido, “una mierda… a mí no me llama a gritos nadie”, y se ha quedado fuera.

Al final se ha disuelto todo, pero el mal rollo está empezando a cundir en la casa de ‘GH VIP 2018’, y mañana son las nominaciones. Así que la discusión de hoy va a servir a muchos para decantar su voto, unos votos que serán a la cara, tal y como decidió el público ayer noche en la gala.