‘GH VIP 2018’: La audiencia, y ‘Gran Hermano VIP’, condenan a Oriana

Uno de los alicientes de este ‘GH VIP 2018’ era la ex ‘Mujeres y hombres y viceversa’, Oriana Marzoli, y ha acabado siendo la gran decepción del programa, que tan solo lleva seis días. La concursante abandonó en tras 48 horas en la casa de Guadalix, y ha acudido esta noche al ‘Límite 48 horas’, para dar explicaciones a los espectadores y a los fans.

Y las explicaciones no han convencido a nadie, y mucho más cuando Oriana ha llegado al plató de una manera muy soberbia para hablar con Jorge Javier Vázquez. Lo primero que le ha dicho Jorge Javier es que la penalización del programa “va a ser cobrada” algo que no ha gustado nada a la ex concursantes. El abandono del programa le puede salir muy caro a Oriana, tras y como se contemplan en las cláusulas del contrato que firman los concursantes antes de entrar a la casa.

La joven se ha excusado en que “no era su momento, y tenía que haberlo pensado mejor”, pero Oriana ha seguido con aire chulesco en la entrevista. Después ha podido ver cómo el público la ha tratado en redes, y Jorge Javier ha sido muy duro con ella. Las redes y el programa han hablado en su contra y el presentador de ‘GH VIP 2018’ tan sólo ha podido despedir a Oriana con un rotundo “hasta siempre”.

#GHVIPLímite1 Oriana tenía la decisión tomada desde hacía tiempo y lo único que buscaba precisamente era que la organización aceptara su propuesta de perdonarle la sanción pic.twitter.com/7cmLzJVndl — Muy Bien Muy Bien (@muybienverygood) 18 de septiembre de 2018