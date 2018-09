La “Sala de los recuerdos” nos va a dar a los espectadores muy buenos momentos, y esto quedó reflejado ayer con la visita de Aramís Fuster. La vidente plasmó en la pizarra una vida llena de sinsabores y de lucha desde que nació. Su desgarradora historia comenzaba cuando tuvo que sacar a su madre del domicilio familiar porque su padre los maltrataba, y según apuntaba la vidente, “tengo una puñalada en el brazo para atestiguarlo”.

Pero lejos de los malos momentos de su vida, Aramís Fuster es una de las protagonistas de este ‘GH VIP 2018’, su sentido del humor y sus frases lapidarias están atrapando a la audiencia, y anoche nos dejó una revelación muy importante en su vida. Según la vidente, ella ha estado dos veces casada con la que ha tenido dos hijos, pero su verdadero amor imposible sigue por ahí y no le gustaría más que tener algo con él.

El gran Jorge Javier Vázquez no dudó ni un segundo en intentar sacar a la vidente el nombre de ese amor para los espectadores de ‘GH VIP 2018’, una persona importante de nuestro país. “¿Responde a las iniciales de M.C.?” preguntaba a la vidente, que le advirtió a Jorge Javier que no soltara prenda. Pero en ‘Gran Hermano VIP’ no se esconde nada y el presentador no esperó ni un minuto para desvelar que Mario Conde era el amor imposible de Aramís Fuster.

La máxima autoridad del ocultismo se quedó helada ante la confesión de Jorge Javier, y lo único que pudo decirle, es que le iba a mandar un conjuro para dejarlo impotente.