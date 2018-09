‘OT 2018’: Salta la polémica con Luis Mas, uno de los nuevos concursantes de ‘Operación Triunfo’

Desde que se conocieran los nombres de los 18 participantes en la próxima edición de ‘OT 2018’, los internautas comenzaron a buscar información de todos y cada uno de ellos. Y todos se han detenido en uno de ellos, Luis Mas. El joven catalán ha sido acusado por parte de los fans del programa de “pijo”, “facha” y “ultraespañol”, y ya ha comenzado una campaña de acoso y derribo contra el nuevo candidato a entrar en ‘Operación Triunfo’.

Una foto junto al rey Juan Carlos, desató toda la polémica y comenzaron a circular algunas canciones y propuestas del próximo cantante de ‘OT 2018’. Incluso algunos comentarios en redes sociales han ido más allás, sugiriendo que tiene cierto enchufe para entrar en el programa. Algunos fans ya han pedido al público que Luis Mas sea el uno de los dos expulsados del próximo miércoles en la Gala 0.

Pero no sabemos si la propuesta triunfará en redes sociales, ya que el catalán es, hasta ahora, el aspirante que más seguidores lleva en la reciente cuenta oficial del programa en Instagram: más de 50.000 seguidores en unas horas. No sabemos si por motivos políticos o no, la cuestión es que Luis Mas ya es noticia antes de entrar en ‘OT 2018’, y el miércoles será uno de los concursantes que más expectación levante encima del escenario.

En cuanto a su faceta musical, el aspirante tiene varios temas publicados en su cuenta de Youtube, incluso una versión de “Tu canción” que interpretaron Amaia y Alfred en el pasado Festival de Eurovisión de Lisboa.