MYHYV: Moha y Mónica desatan su amor en el plató de ‘Mujeres y hombres y viceversa’

Los días van pasando en el trono de Moha, y parece que el malagueño cada vez se encuentra más cómodo en su silla de tronista. Cuando lo veíamos de pretendiente en ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’, Moha, siempre estaba de disputas con Marina, por sus idas y venidas al trono de Violeta. Pero ahora el joven está mucho más centrado en sus chicas, e incluso ha llegado a llevarse bien con Marina dentro de “La casa de los tronistas”.

Pero independientemente de su relación con Marina, que parece más calmada, el malagueño no está desaprovechando su trono y cada vez avanza más con sus chicas. Mónica ha cogido la delantera a todas las demás, y hoy, tras una cita muy romántica, y en la que los dos han estado especialmente cómodos, Mónica y Moha se han levantado de sus sillas para abrazarse y de repente se han fundido en un enorme beso que ha desatado la exclamación de todo el público de ‘MYHYV’.

La propia Emma García se ha visto sorprendida por lo que veía entre Moha y Mónica en plató, que no ha dudado ni un momento en animar a los chicos. Igualmente ocurría con Maira, con la que Moha tiene una especial sintonía, que no podía creer lo que veía, “me encanta” exclamaba la otra tronista. La otra cara de la moneda se veía en las caras de las otras pretendientas de Moha, que muy serias, no han sabido reaccionar al beso que habían presenciado.

Moha solo lleva unas semanas en el trono, pero ya le está gustando estar en boca de todos y ahora mismo Mónica lo tiene conquistado completamente.