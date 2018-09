GH VIP 2018: El hombre que tiene loca a Aramís Fuster

El debate del ayer de ‘GH VIP 2018’ dio para muchas cosas, y sobre todo para seguir conociendo a algunas de las conquistas de la reina de las predicciones, Aramís Fuster. Ya el primer día de entrada a la casa, la vidente nos regaló algunos de los momentos más graciosos de la temporada, sobre todo a su entrada donde enseñó todo lo enseñable por debajo de su ropa.

Pero otra de las facetas más desconocidas de Aramís Fuster son sus conquistas. En la casa no ha para de hablar de sus novios y “ligues” como el Conde Drácula o el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. La vidente, con casi 700 años, ha vivido mucho y ha confesado a Ángel Garó el verdadero hombre que la vuelve loca.

Y no es otro que el actor Al Pacino, con el que la vidente asegura sentirse muy bien. “Al Pacino me vuelve loca” comentaba a Ángel Garó, “le he tenido entre mis brazos, es chiquitito” sorprendía al humorista con sus palabras, y sentenció con el momento en que se vieron, “él vino a visitarme desde Los Ángeles hasta Miami”, dejando en shock a Garó.

¿Cuántos amantes ha tenido Aramís Fuster? ¿Quién será el siguiente? Estaremos atentos a los próximos días para saber más sobre sus relaciones.