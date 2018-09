‘First Dates’: Iraia rechaza a Asier, amante de Camela

Las noches de ‘First Dates’ siempre nos dejan sorpresas, y hoy no ha sido una excepción. Primero hemos conocido a Irina y Juanan, dos jóvenes que querían conocerse mejor y que han demostrado que se puede llegar al programa de Carlos Sobera siendo una persona normal. Ambos han tenido una buena cena en el programa, pero al final Irina no ha querido seguir conociendo fuera a Juanan. A pesar de que fuera se verían como amigos.

Por otro lado hemos visto la visita de Iraia, una chica de 21 años que ha tenido la oportunidad de hablar con tres chicos y elegir a uno de ellos con el que quedarse a cenar. El elegido ha sido Asier, 10 años mayor que ella, pero que quedó embobado con Iraia. Mientras en otra habitación, los dos eliminados veían como la cita iba cada vez de mal en peor. Y es que Asier no ha estado muy comunicativo, y lo poco que ha hablado, no ha convencido demasiado a Iraia.

El concursante aseguraba estar paralizado por su cita y no sabía cómo seguir ni que preguntar. Sólo ha roto el silencio para decir que “le encanta Camela”, algo que ha acabado por romper la cita de la noche. “No sé ni quién son” soltaba Iraia, cuando los dos eliminados veían que la cita se iba al traste. Al final Iraia le ha dado un no a Asier, y han quedado emplazados a ser amigos.

Pero el final de ‘First Dates’ de hoy guardaba una sorpresa, Iraia ha cogido su teléfono y ha llamado a Kike, otro de sus candidatos, curiosamente el que menos le ha gustado. ¿Habrá segunda cita en el restaurante de Carlos Sobera?