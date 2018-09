Oriana abandona GH VIP 2018: “No quiero que nadie me conozca, estoy cansada”

Oriana Marzoli abandonó la casa de GH VIP 6 solicitando a la dirección del programa que le quiten la penalización por abandono. Jorge Javier Vázquez conectó desde 'Sábado Deluxe' en directo con la casa de Gran Hermano VIP para tratar de convencer a Oriana de que se quedara.

Oriana Marzoli ha abandonado definitivamente la casa de GH VIP. Tras poco más de 48 horas de reality, la concursante no ha podido con la presión de la casa de Guadalix y ha decidido marcharse durante la madrugada de ayer.

Anoche en ‘Sábado Deluxe’, Jorge Javier Vázquez conectaba con el confesionario de Gran Hermano para hablar con una Oriana destrozada e inconsolable. Llevábamos prácticamente dos días viendo llorar a la ex viceversa, que ha acabado por confesarle al presentador que está pasando por un mal momento: “Me siento muy agobiada. Siento que no estaba preparada para entrar a otro reality”.

El bombazó estalló y Jorge Javier trató de hacerla recapacitar y de sacarle una sonrisa: “Si el jueves no resistes, yo acabo la gala y voy a la casa a buscarte, voy a sacarte de allí”. Pudimos ver a la Oriana más infantil, que sólo respondía con “no quiero” “me quiero ir”. Durante la conversación con Jorge Javier Vázquez, la ya ex concursante de GH VIP 2018 repitió en varias ocasiones que lo que quería era salir de la casa y abrazar a su ‘amigo’.

Según confesaba Oriana Marzoli, con una cara que no habíamos visto jamás antes, lleva mucha carga de los otros reality a los que se ha presentado. Parece que el mundo de los VIP televisivos que tanto atrajo a la joven se le está cayendo encima: “Sé que me merezco que me cierren muchas puertas de la televisión, pero es que no puedo. No quiero ni estar en Madrid, no quiero que nadie me conozca, estoy cansada, agotada psicológicamente”.

Finalmente, Oriana abandonó la casa de Gran Hermano VIP 6, pero solicitando a la dirección del programa que le quite la penalización por abandono, la cual, como ya vimos en ‘Supervivientes’, supone una gran suma de dinero.