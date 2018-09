GH VIP 2018: Los 7 momentazos de Aramís Fuster en los primeros días

Aramís Fuster ha entrado a Gran Hermano VIP 'dándolo todo' y ya ha empezado a regalarnos grandes momentos que pasarán a la posteridad.

La primera gala de GH VIP 2018 ha dejado a la audiencia con la boca abierta entre animales, concursantes sorpresa y algunas crisis emocionales. Apenas 3 días después el reality más esperado continúa manteniéndonos pegados a la televisión para no perdernos ningún momentazo de la casa en directo. Sin duda, una de las concursantes que se ganó toda la atención y algunos memes fue Aramís Fuster.

La entrada de la bruja más televisiva en la casa de Guadalix dejó al descubierto todos sus ‘secretos‘ para sorpresa de la audiencia y de sus compañeros. Pero esto fue sólo el inicio de todos los momentazos que nos ha regalado hasta ahora Aramís Fuster, y esto ¡sólo en tres días de Gran Hermano VIP! Atento al repaso, porque estos momentos televisivos harán historia:

Información clasificada

Aramís se encontraba en plena discusión con Oriana durante una conexión en directo con la gala. Para calmar las aguas, y debido a su insinuación de que ha tenido un affaire con el expresidente, Jorge Javier le pregunta a la vidente: “¿Qué le dirías a Barack Obama?”. Y aquí la maravillosa respuesta de Aramís:

“No se puede decir en público lo que yo le diría, ni lo que le enseñaría”

No interesa que se sepa, pero Aramís lo sabe

Los concursantes de GH VIP 2018 se encontraban tranquilamente hablando en estos primeros días de convivencia, cuando acabaron metidos en la masonería gracias a Aramís:

“Los iluminati es algo muy serio. Yo he asistido a reuniones de los iluminatis en Estados Unidos. También he asistido a reuniones masónicas disfrazada de hombre. Lo que se exige absoluta discreción porque hay un poder económico terrible a nivel mundial y no interesa que se sepa.”

Una Aramís de su casa

Durante la primera gala de Gran Hermano VIP, los concursantes tuvieron que adecentar la casa. Mientras lo hacían Aramís nos dejó varios consejos para ser una mujer de tu casa:

“Los platos como mejor se lavan es tirarlo al suelo y que se rompan todos”

“Yo prefiero tener lavaplatos a tener marido”

A la altura de Einstein

Verdeliss, en un intento de conocer más a sus compañeros, se acerca a Aramís para saber un poco más de su vida. Comienza preguntándole sobre sus ocupaciones, a lo que la bruja contesta que ahora mismo se encuentra realizando dos másters y que ha realizado varias carreras. Verdeliss muestra su admiración, y Aramís se viene arriba:

“Tengo un coeficiente intelectual muy alto, a la altura de Einstein y de Bill Gates”

Lecciones de autoayuda

Por todos es sabido que Aramís está soltera. Pero nos apuntamos esta reflexión de libro de autoayuda para que los singles no se amarguen.

“Yo estoy con una persona muy importante. Estoy conmigo, que soy lo que más quiero, lo que más comprendo, lo que más cuido.”

Bwarak Obama

Has leído bien. Es la forma en que pronuncia Aramís Fuster el nombre de Barak Obama. Lo hace durante la primera gala, hablando con Asraf Beno:

“¿Tú sabes quién es Bwarak Obama? […] Idiomas, querido”

Los 3 mandamientos de Aramís

Nuestra ocurrente bruja se atreve con todo, incluso con la religión. Por eso, ha decidido regalar a sus compañeros las tres condiciones para poder entrar en la religión que la propia Aramís ha creado:

“Si tú te quieres apuntar a mi religión tienes que seguir tres preceptos: Tolerancia, amor y respeto. Con eso vas a todos lados, no necesitas tantos mandamientos”.