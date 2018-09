LaSexta Noticias cumple 12 años siendo un referente por su compromiso con la información

LaSexta Noticias celebra este miércoles su duodécimo aniversario. La cadena del grupo Atresmedia ha convertido sus espacios informativos en una seña de identidad con una apuesta clara por la información en directo que cerró la temporada pasada batiendo su récord histórico de audiencia.

“La actualidad es clave en el futuro de la televisión en abierto. La actualidad no se descarga. No hay Netflix que dé el directo y te explique el ‘procés’. No hay Amazon que te cuente el atropello de Barcelona. Ni HBO que sepa explicar al vecino lo que pasa con la factura de la luz”, ha señalado el director de laSexta Noticias, César González Antón, en un desayuno de prensa convocado para celebrar el 12º aniversario de los informativos de laSexta.

Para González Antón, existen dos periodos en la historia de laSexta Noticias: “Los primeros seis años fueron de construcción mientras que los otros seis han sido para reivindicar el periodismo en televisión. Hemos resucitado el periodismo en televisión, que tenía fama de ser de segunda categoría”.

Espíritu crítico, irreverente y progresista

Los informativos de laSexta, caracterizados por su espíritu crítico, irreverente y progresista, continúan manteniendo las mismas señas de identidad con las

que aparecieron por primera vez el 11 de septiembre de 2006. Un camino en el que “nos ha obsesionado convertirnos en la mayor referencia informativa de España”, ha indicado González Antón. “Nosotros no solo competimos con Telecinco, con Cuatro o con TVE. Nosotros pensamos en competir con ‘El País’, con ‘ABC’, con COPE… en ser el medio de referencia de los españoles”, ha recalcado.

El director de laSexta Noticias, a la que ha calificado como “la productora de informativos más grande de España”, ha querido insistir en que “Atresmedia nos permite la solidez de poder hacer lo que queremos hacer” y ha anunciado una potenciación importante de la apuesta de su área en el ámbito digital para este próximo otoño.

15-M, un hito en la historia de laSexta Noticias

Por su parte, Álvaro Rivas, director adjunto de laSexta Noticias, ha recordado que en sus comienzos hacían otro tipo de informativos porque “no podíamos hacer lo que hacían los demás”. “A partir del 15-M nos dimos cuenta de que la gente necesitaba información para entender lo que estaba pasando”, ha apuntado, insistiendo en que desde entonces laSexta Noticias se ha convertido en “la gran referencia informativa de lo que ha pasado en España en los últimos años”.

A su juicio, laSexta Noticias ha contribuido a dar un vuelco a la percepción que se tenía sobre la información televisiva: “Parecía que el periodismo serio sólo se hacía en los periódicos y hemos colaborado a desterrar ese concepto”

Helena Resano, presentadora de laSexta Noticias 14H, ha insistido en que “la frase de Ferreras ‘Más periodismo’ no es casualidad, nos sigue todo el rato. Periodismo es la palabra que nos guía y ese trabajo lo hace toda la redacción”. Cristina Saavedra, presentadora de laSexta Noticias 20H, ha coincidido, apuntando que “es un auténtico placer hacer el periodismo que hacemos”. Cristina Villanueva, presentadora de laSexta Noticias Fin de Semana, ha recordado que “cuando sucedieron los atentados de Barcelona, estábamos todos los periodistas de la redacción pendientes, y lo mismo pasó cuando apareció el cuerpo de Gabriel o la detención de Puigdemont”. Isabel Zubiaurre, responsable de Meteorología de laSexta Noticias, ha puesto el foco en el “espíritu de contar las cosas de forma diferente”.

Así es como laSexta Noticias se ha mantenido como un referente a la hora de contar la actualidad de una forma diferente, amena y comprometida, destacando por la agilidad y la rapidez de sus coberturas, tal y como ha dejado patente en las citas electorales de estos últimos doce años, el cese de la actividad terrorista de ETA y su posterior disolución, la abdicación del Rey Juan Carlos y la entronización de Felipe VI, los ‘papeles de Panamá’, los atentados de París y Barcelona o todo lo relacionado con el proceso independentista en Cataluña, entre otros acontecimientos, incluyendo el más reciente: las irregularidades en el máster de la ministra de Sanidad de Pedro Sánchez, Carmen Montón, que se han saldado con su dimisión.

La temporada más vista de su historia

laSexta Noticias finalizó la temporada pasada como la más vista de toda su historia con una media de más de 1,2 millones de espectadores (1.217.000) e igualando su máximo en cuota, un 10,5%, en la media de sus

ediciones. Con un crecimiento de casi +1 punto respecto a su anterior curso, los informativos de laSexta volvieron a liderar, por sexta temporada consecutiva, sobre la oferta de Noticias Cuatro, tanto en manera global como edición a edición y fueron, además, la opción informativa que más creció junto con la de Antena 3 Noticias.

LaSexta Noticias 14H logró la temporada más vista de su historia con más de 1,4 millones de espectadores (1.432.000) y el 13,2% de cuota, lo que supone un crecimiento de +0,4 puntos respecto al curso anterior. Este resultado situó a la edición de sobremesa L-V de laSexta líder sobre Noticias Cuatro 1, por sexta temporada consecutiva, e incluso por delante del registro en cuota de ‘Informativos Telecinco 15:00 horas’ (13%). El 30 de octubre, la edición que conduce Helena Resano lograría su entrega diaria más vista de la historia, con 2.108.000 espectadores y un 18,4%.

laSexta Noticias 20H alcanzó la mejor temporada de su historia al reunir de media 1.242.000 espectadores y un 10,1% de media de lunes a viernes, +1,1 puntos que el curso anterior. Esta subida la convirtió en la edición de noche que más creció en un curso en el que alcanzó, además, su máximo registro diario histórico, el 27 de octubre, con 2.481.000 espectadores y un 20,5% de cuota.

laSexta Noticias Fin de Semana también consiguió las mejores temporadas históricas en sus dos ediciones: la de las 14:00 horas fue gracias a más de un millón de seguidores, con el 11% de share, +1,4 puntos respecto al curso anterior y la de las 20:00 horas fue gracias a cerca de 900.000 espectadores y el 7,4% de la audiencia, lo que supone una subida de +1 punto. Esta edición batió el máximo de su historia el 1 de octubre, cuando se disparó a 2.980.000 espectadores y el 24% de cuota.