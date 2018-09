‘El Hormiguero’: Eduard Fernández y Javier Bardem dejan sin parpadear a Pablo Motos

La noche de hoy en ‘El Hormiguero’ ha estado marcada por la visita de los actores Javier Bardem y Eduard Fernández, para presentar su última película, “Todos lo saben”, que se estrena este próximo viernes en las salas españolas. Pero como todos sabemos, en el programa de Pablo Motos puede pasar casi cualquier cosa.

Los actores se han mostrado muy contentos de estar en el plató de Antena 3 y se han divertido, y han divertido al público con algunas de las propuestas que el programa le ha hecho. Cristina Pardo ha sacado el lado político de ambos al presentarle algunas frases de políticos referidas al cine español, entre ellas la mítica frase del ex ministro, Montoro, que aseguró que “algunos actores españoles no pagan impuestos en España”, una frase que Javier Bardem tiene grabada a fuego y ha asegurado que el ahora ex ministro de Hacienda “no estuvo muy afortunado”.

Igualmente, los actores se han enfrentado a uno de los retos más clásicos del programa, el Concurso Internacional de No Parpadear, para intentar superar la hazaña conseguida por Chris Pratt hace unos meses aguantando 6 minutos sin parpadear. Javier Bardem ha tardado poco en desmoronarse, apenas 29 segundos. Pero Eduard Fernández, a la segunda oportunidad, ha realizado una buena marca en el Concurso Internacional de No Parpadear de ‘El Hormiguero’, con 2 minutos 4 segundos, y casi se le salen los ojos de las órbitas.

Una buena noche para los espectadores de ‘El Hormiguero’ que ha contado con dos de los mejores actores que tenemos en la actualidad en nuestro país.