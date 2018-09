‘Sábado Deluxe’: Belén Esteban prohíbe el uso de móviles en su boda

Belén tiene una prohibición para los invitados a su boda, no podrán usar los móviles. La colaboradora de ‘Sábado Deluxe’ ha tenido que explicar el por qué los móviles están terminantemente prohibidos en su boda, y no es precisamente por una exclusiva ya que, como ha comentado, no habrá exclusiva en la boda de Belén Esteban.

El caso es que Belén ha explicado a sus compañeros que está cansada de los móviles y de las fotos y que prefiere tener una boda normal, sencilla, sin tantos móviles que la apunten y sin tantos familiares suyos, o de Miguel, pidiendo fotos a sus compañeros de trabajo. Todos los invitados son iguales para Belén y es por eso por lo que ninguno puede llevar un teléfono móvil.

Algunos de sus compañeros han dicho que ellos van a llevar el móvil porque tienen niños a su cargo y quieren saber en todo momento si están bien. En este caso, según ha explicado Belén, la persona interesada podrá salir de la fiesta, coger su móvil y llamar. ¿Cómo lo harán? Pues porque habilitarán una taquilla en la que poder dejar los móviles antes de entrar en el evento, ha dicho Belén en ‘Sábado Deluxe‘. Parece que ella y Miguel lo tienen todo bien pensado y bien atado. ¿Tendrán ya organizada la boda al completo?