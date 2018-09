Violeta y Julen vuelven a ‘MYHYV’ tras la inesperada final de la tronista

Después de pasar unos días juntos, Violeta y Julen han vuelto al plató de ‘MYHYV’ como pareja. La final de Violeta nos cogió a todos despistados y es que, ¿Quién se imaginaba que aparecería Julen para llevarse a la tronista? Esta había estado pidiéndolo durante mucho tiempo, pero él, orgulloso, decía que no volvía al programa. Pero volvió, aunque no para sentarse, sino para llevársela.

El caso es que, después de haber pasado la noche juntos, Violeta y Julen aseguraban que estaban “cansados de jugar al parchís“. Laura Matamoros parece que no se quedó demasiado contenta por haberse perdido la final y le dijo que cuándo iba a llamar a Barranco. “No tenía pensado llamarlo. Entre hacer cuatro bolos y el amor de mi vida escogí lo segundo“, ha explicado Violeta a la colaboradora del programa. No cabe duda de que Violeta está enamoradísima de Julen (y viceversa).

Según han contado en el programa, están muy bien y planean seguir así. Los chicos se quieren y han luchado mucho por estar juntos de una vez por todas, así que parece que así será. ¿Cuánto tiempo durará esta pareja de ‘MYHYV’? Esperemos que mucho, ¡Después de todo lo que han vivido no era para menos!

Maira y Moha son los nuevos tronistas del programa de ‘MYHYV’, ¿Qué tal les irá a ellos el trono?