‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’: Julen aparece por sorpresa en el trono de Violeta

Esta semana va a ser prácticamente para las chicas, después de que los tronistas hombres abandonaran sus sillas en ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’ por diversos motivos. Eso ha propiciado que haya dos sillas de trono de chicos libres, y en el trono de las chicas, sus pretendientes ya comienzan a mostrar su verdadera cara y lo que quieren del programa.

Fue el caso de Moha, pretendiente de Marina, que ayer decidió abandonar la silla de pretendiente bajo la excusa de que no sentía nada por Marina. Pero rápidamente Marina y Violeta le acusaron de querer el trono. Y efectivamente el pretendiente no negó la acusación y se presenta al castings de próximos tronistas. Pero no fue el único. Más sorpresa hubo con Pablo, también del trono de Marina. El pretendiente se, en un arrebato, se sentó junto a Moha para pedir el trono.

A Marina le vino grande esta decisión y no pudo contener las lágrimas en ‘MYHYV’. El programa tiene ahora una difícil labor por encontrar a dos tronistas a las altura del programa, y ya son muchos los chicos que se han postulado para ocupar las dos sillas libres que quedan en el programa.

Pero las chicas van a seguir viviendo momentos difíciles en su trono. Violeta sigue queriendo que Julen esté con ella, y hoy no va a aguantar más y va a estallar. Lo que no sabe es que Julen está en plató para verla. ¿Se sentará a pretenderla? Es una de las posibilidades. Pero la otra gran posibilidad es que Julen le proponga que deje el trono y salga con él.

Hoy lo descubriremos a las 12:15 en Cuatro.