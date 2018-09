GH VIP 2018: Lista de concursantes confirmados hasta hoy

Telecinco comienza la semana confirmando a Makoke como concursante de 'GH VIP'

A menos de diez días para el comienzo de la nueva edición de ‘Gran Hermano VIP’, ya sabemos el nombre de siete de los famosos concursantes que formarán parte del reality de Telecinco. Anoche conocimos el último nombre, el de la ex de Kiko Matamoros, Makoke. La colaboradora de la cadena era un nombre que entró muy rápido en las apuestas para formar parte del programa, y ayer quedó certificado.

Junto a esta, la primera confirmada para el programa fue otra ex, la de Carlos Lozano, Mónica Hoyos. La presentadora formará parte del programa y lo que todavía no sabemos es si Miriam Saavedra, la otra ex de Lozano, entrará finalmente en el concurso. Acto seguido conocimos que el humorista Ángel Garó será otro de los famosos que veremos en la casa de Guadalix.

La tercera famosa que conocimos fue la ex de Jesse y Kiko Rivera, Aurah Ruiz. La tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ entrará en la casa con dos condiciones: conocer constantemente la salud de su hijo y poder dejar la competición si su hijo empeora de salud, y no tener que pagar la multa que le impondría el programa por abandono.

Otra famosa que viene de la factoría ‘MYHYV’ es Oriana Marzoli. La joven ha sabido hacerse un hueco dentro de algunos programas de la cadena como tertuliana, y era uno de los nombres que más había sonado para formar parte de esta edición. El temperamento de Oriana seguramente nos regale muchos buenos momentos en la casa, y más si alguno de los confirmados es alguno de sus ex con los que no se lleva demasiado bien.

El quinto y el sexto confirmado para entrar en la casa fueron dos sorpresas. Por un lado el ex de Ana Obregón, Darek, que llevaba un tiempo sin aparecer por los focos televisivos, tendrá una nueva oportunidad de demostrar que puede ganar el concurso. Y por otro lado, la mayor sorpresa del concurso hasta ahora, el músico malagueño El Koala.

No sabemos qué nos deparará esta próxima edición, lo que sí sabemos es que la llegada de los confirmados está siendo muy interesante y cada vez se hacen más apuestas por unos y por otros. Hoy en ‘Sálvame’ descubriremos a quién pertenece la próxima maleta que se convertirá en el octavo confirmado.