Raquel Morillas, ex de ‘Gran Hermano 3’, se separa tras 8 años de relación

La ex concursante de ‘Gran Hermano 3’, Raquel Morillas, ha vuelto a los platós de televisión, tras una larga temporada apartada del foco mediático. Y lo ha hecho para confirmar en ‘Sábado Deluxe’ que se ha separado de su mujer, con la que llevaba 8 años, y solo 8 meses casada. La ex de del reality de Telecinco, acudió al plató del programa para hablar, además, de las nuevas ediciones de ‘Gran Hermano’ y de su recuperación de la adicción al juego.

Morillas se había dado el “sí, quiero” con su novia hacía 8 meses, pero la influencia de terceras personas han llevado a la relación a un mal final. “Una tercera persona me ha servido para darme cuenta que no tenía una vida feliz, tenía una vida cómoda”, admitía Morillas su ruptura y su responsabilidad por enamorase de una amiga de la infancia.

La que fuera novia de Noemí Ungría, con la que también mantuvo una duración duradera, tras salir de la casa de Guadalix de la Sierra, también admitió que ha superado con éxito su adicción al juego y a las tragaperras, una enfermedad con la que lidiaba desde hacía unos cuantos años. El paso por ‘Sábado Deluxe’ de Raquel Morillas, también nos ha desvelado su estado de salud, que sigue siendo muy bueno tras someterse a unas cuantas operaciones debido a un fatal accidente de tráfico en el año 2003 en Barcelona.

Por último, la ex ‘Gran Hermano’ no dejó pasar la oportunidad de poder hablar de los nuevos realities que la cadena ha ido produciendo desde que ella saliera de la casa. “Los GH ya no son como los de antes” confesaba la madrileña, que acabó admitiendo a Carmen Patiño y sus colaboradores que “para la gente de la calle, los grandes hermanos somos lo peor”.