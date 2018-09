‘Sábado Deluxe’: Lydia no intentó lucrarse con las imágenes de Kiko Matamoros

Rafa Mora ha intentado desacreditar profesionalmente a Lydia Lozano durante toda la semana en ‘Sálvame’ y hoy en ‘Sábado Deluxe’ diciendo que era ella que la había filtrado las imágenes de Kiko Matamoros en un prostíbulo. Lydia lleva toda la semana desmintiendo este hecho, pero parece que hasta ahora no hemos podido verificar que, realmente, es cierto.

En el Polideluxe se le ha hecho la pregunta del millón y ella ha contestado que no. ¿Cuál ha sido el resultado de la prueba? Pues que, efectivamente, Lydia no había intentado lucrarse con las imágenes de Kiko que, aunque tenía en su poder, no las ha pasado al programa. Ella decidió no mostrar las imágenes de Kiko y, al final, eso le ha salpicado.

El caso es que, finalmente, Lydia ha demostrado que tenía toda la razón y que no había sido ella la que había filtrado esas imágenes de Kiko en un prostíbulo para llevarse un porcentaje de dinero. ¿Quién habrá sido entonces? En ‘Sábado Deluxe’ se está intentando encontrar la respuesta ya que es un asunto que afecta directamente a un colaborador del programa.