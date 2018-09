Programación TV: ¿Qué ver hoy, domingo 2 de septiembre, en televisión?

El primer domingo del mes de septiembre nos presenta algunos peliculones y estrenos de cine cinco estrellas como ‘Antes de ti’. Consulta a continuación nuestra guía tv con toda la programación de hoy en televisión, domingo, 2 de septiembre de 2018. ¡No te pierdas la programación tv de esta noche!

‘Un espía y medio’ en la 1 de TVE (22:05 h)

Un letal agente de la CIA con un pasado freak y víctima del acoso escolar vuelve a casa para asistir a una reunión de antiguos compañeros de instituto. Debido a que anuncia que está trabajando en un caso secreto, este agente de la CIA consigue la ayuda del chico popular del campus, que ahora no es más que un contable. Su nuevo amigo le arrastra a un mundo de tiroteos, traiciones y espionaje que les obliga a jugarse el cuello en incontables ocasiones como un auténtico agente de la CIA.

‘El límite’ en Antena 3 (22:10 h)

La hija de un veterano detective de homicidios de Boston es asesinada en las escaleras de su casa. Aunque todos creen que el verdadero objetivo del asesino era el detective, él sospecha lo contrario y decide implicarse en una investigación que lo lleva a descubrir un sistema corrupto.

‘Cuarto Milenio’ en Cuatro (21:30 h)

‘Cuarto Milenio’ estrena nueva temporada con una investigación realizada en el denominado bloque de la muerte en el barrio japonés de Takashimadaira. Iker Jiménez y Carmen Porter han podido acceder al recinto y han podido recorrer las instalaciones del edificio que en 1979 registró más tasas de suicidios del mundo.

‘Ambulancias, en el corazón de la ciudad’ en laSexta (21:30 h)

Una chica bajo los efectos de las drogas y la mordedura de una serpiente a un Policía Municipal son algunas de las emergencias protagonistas del programa de hoy.

‘Antes de ti’ en Telecinco (22:00 h)

Lou, una joven que alterna trabajos para ayudar a su familia a llegar a fin de mes, debe afrontar un nuevo reto profesional: convertirse en cuidadora y compañera de Will Traynor, un joven banquero adinerado que se quedó en silla de ruedas tras un accidente dos años antes y que vive en un castillo. Will está a punto de darlo por perdido, pero Lou no lo dejará.