Javier arremete contra los vegetarianos en ‘First Dates’ y espanta a su cita

Javier y Paola han coincidido en muchos aspectos, a los dos les encanta el deporte y están llenos de tatuajes. Parece que, en este aspecto, ‘First Dates’ ha acertado, pero no con el resto de cosas. Javier y Paola tienen pensamientos muy diferentes y esto es lo que ha hecho que la cita no haya sido un éxito.

El caso es que Javier ha generalizado demasiado y es que, al hablar de la maternidad y de los niños, el joven le ha insinuado que las chicas latinoamericanas suelen ser madres muy jóvenes. Esta afirmación por parte de Javier no le ha sentado bien a Paola, que ha defendido que ser madre joven no es algo exclusivo de latinoamerica, sino que pasa en todas partes. También ha defendido que hay chicas que viven en América del Sur que deciden estudiar y casarse a los 30 años. Hay de todo, como en otras partes del mundo.

Por otra parte, parece que a Javier no le gustan demasiado los vegetarianos y esto es algo que también le ha molestado mucho a Paola. Vamos, que parece que solo tienen en común los tatuajes y el deporte, por lo demás no se parecen en nada. Es por eso por lo que Paola ha decidido decir que no a una próxima cita tras ‘First Dates’. ¡A la próxima irá la vencida!