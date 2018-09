Lydia confiesa que teme las posibles represalias de su Polideluxe en ‘Sábado Deluxe’

Lydia Lozano tiene las ideas muy claras y sabe muy bien lo que ha hecho en todo momento. Es por eso por lo que no teme enfrentarse al Polideluxe de Conchita en ‘Sábado Deluxe’. Ella sabe que dice la verdad y que no es la culpable de toda la polémica que se ha creado en torno a Kiko Matamoros. Está segura de que no ha filtrado ninguna información sobre Kiko Matamoros, a pesar de que el Polideluxe ha dicho que miente.

Eso sí, Lydia ha confesado que teme mucho las posibles represalias que supone enfrentarse al Polideluxe en el ‘Sábado Deluxe’, y sabe que la próxima semana no será igual para ella en el ‘Sálvame Diario’. Pero, ¿Qué es exactamente lo que teme si asegura que no ha sido la culpable de las filtraciones de Kiko Matamoros en un prostíbulo?

Asimismo, Lydia ha puntualizado que cree que el propio Kiko Matamoros estaría detrás de toda la polémica y que a él le interesa que hayan salido estas filtraciones (que podrían haber sido pactadas) para desviar el tema de su separación con Makoke, una de las posibles concursantes de ‘GH VIP 6’. ¿Cuál será la verdad? La conoceremos dentro de algunos minutos en ‘Sábado Deluxe’ gracias al multipolideluxe.