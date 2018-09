Bronca monumental entre Marina y Nagore en ‘MYHYV’

Marina ya está cansada de los ataques de Nagore. La consejera del amor tacha a Marina de niñata, consentida y mentirosa, entre otras cosas, y Marina no aguanta más los insultos de la consejera. Se ha derrumbado en mitad del programa de ‘MYHYV‘ y se ha salido del plató echa un mar de lágrimas.

La monumental bronca de hoy comenzó con la carta de presentación del nuevo pretendiente de Marina, Antonio, y es que el joven aseguraba que “no había noche que no saliese y no ligara”. Esto, obviamente, no le ha sentado demasiado bien a la tronista. Además, Violeta le aseguro que Antonio fue a un bolo en el que ella estaba e intentó ligar con ella, es más, “fue superchapi”, como ha asegurado Violeta.

Tras estas declaraciones de Violeta, Nagore ha lanzado un mensaje para los futuros pretendientes de Marina: “Ella quiere ser la más guapa del mundo mundial, la más simpática y la más agradable”. “¿Pero qué dices?”, le ha contestado la tronista de ‘MYHYV’. Ella solo quiere conocer a alguien que realmente esté por ella y no solo por estar en el programa, pero para ella parece misión imposible.

Sus pretendientes han salido a apoyarla y a decirle que no tiene que hacerle caso a lo que diga Nagore. Ellos siempre la creen.