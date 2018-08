Mujeres y hombres y viceversa: Jaime dice adiós para siempre al trono de MYHYV

Tras la última confidencia de Maira, pretendienta de Jaime, en la que dijo que el tronista le confesó que estaba conociendo a una chica fuera, Jaime ha decidido no volver nunca más al plató de ‘MYHYV’. No se siente demasiado cómodo en el programa y cree que lo mejor es no volver. Eso sí, no ha podido irse sin despedirse de sus compañeras de trono, Marina y Violera, en ‘La Casa de los Tronistas’.

Al principio del programa, Emma García ha contado que habían invitado a Jaime al programa para que hablase de lo que había pasado de forma tranquila y relajada, todo lo contrario al programa anterior, pero el ahora ex tronista no ha querido volver a ‘MYHYV’, pero sí lo ha hecho Maira y ha vuelto a repetir lo mismo; que Jaime le había confesado en una cita sin cámaras que estaba conociendo a alguien fuera del programa.

Maira ha comentado que ya notaba que Jaime estaba raro con ella, que actuaba de forma diferente, y es por eso por lo que supo que algo estaba pasando. Además, también afirma que le habían llegado pruebas de que él estaba conociendo a alguien por una conversación que mantuvo en un tren y que habían grabado.

Ya en ‘La Casa de los Tronistas’, Jaime ha confesado a sus dos ex compañeras que se levantó del plató porque sintió que aquello era una encerrona. Algunas de sus pretendientas le han suplicado que no se vaya, pero Jaime no se encuentra bien anímicamente para continuar con el trono. “Aún así, me voy con una experiencia increíble”.