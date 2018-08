Terelu confiesa que no tiene nada genético en ‘Sábado Deluxe’

Terelu Campos ha confesado en ‘Sábado Deluxe’ que tenía una gran preocupación, que su enfermedad fuese genética. ¿Qué significa esto? Pues que su cuerpo podría volver a reproducir el cáncer y, lo que es aún peor para ella, que podía trasmitírselo a la persona que más quiere en este mundo, a su hija. Es por eso por lo que todos hemos estados muy atentos a la respuesta de Terelu.

Cuando ha llegado el momento la periodista ha confesado con lágrimas en los ojos que no tiene nada genético, lo que quiere decir que no le ha traspasado su enfermedad a su hija, su mayor preocupación. Ahora bien, si el resultado del test de genética ha salido negativo, ¿Por qué varios tumores en tan poco tiempo? Esto es algo que los médicos están investigando.

En este momento también han hablado de la doble mastectomía y del miedo que le da a Terelu perder los dos pechos. Aún no sabe si se va a someter a la cirugía ya que, al no tener nada genético, puede pensárselo. Ella prefiere consultarlo antes con su equipo de médicos antes de tomar una decisión ya que es un proceso muy duro por el que no sería necesario pasar. ¿Qué decisión tomará Terelu? Sea lo que sea, lo contará en ‘Sábado Deluxe’