Alejandro, el cómico que teme a las mujeres tiene una cita en ‘First Dates’

Alejandro y Azucena estaban teniendo una buena cita en ‘First Dates‘, hasta que Alejandro hizo una confesión que a Azucena no le ha sentado nada bien. Alejandro ha admitido que después de su última relación ha empezado a temer a las mujeres. “Como cómico, ya no puedo hacer ninguna broma sobre mujeres ya que las feministas vienen a atacarme”. Azucena, como buena feminista, ha comentado con el programa que existen chistes mejores y que ya no estamos en los años cuarenta.

Después de esto, toda la conversación ha girado en torno al feminismo y es que Azucena le ha confesado a Alejandro que ella lucha con el movimiento feminista, algo que parece que a él no le ha gustado demasiado. Es más, a la hora de pagar, él le ha dicho, en broma, que si era lo suficientemente feminista para pagar la cuenta entera. A Azucena no le ha hecho ninguna gracia.

A la hora de decidir si iban a tener una segunda cita, ambos han dicho que no. No tienen nada en común más que su afición por el cine y por el tetris. Así que parece que esta cita de ‘First Dates’ no ha llegado al siguiente paso. ¿Le habrá asustado a Alejandro el hecho de que Azucena sea una mujer feminista?