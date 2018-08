Lucía Bosé confiesa no haber visto el programa de ‘Lazos de sangre’ sobre su familia

El programa de ‘Lazos de sangre‘ que hemos podido ver esta noche ha girado en torno a la familia Dominguín Bosé. Ya hemos visto como Ana Obregón ha confesado su amor eterno por Miguel Bosé o cómo vivieron la pérdida de Bimba Bosé, pero parece que no todo el mundo ha estado viendo el programa. Lucía Bosé ha confesado que ella no estaría delante de la televisión para ver ‘Lazos de sangre’.

Pero no solo Lucía Bosé ha confesado que no iba a ver documental sobre su familia, sino que su hija, Paola Dominguín, también avisó de que no vería el reportaje que se ha preparado sobre su familia. Eso sí, Paola ha explicado lo siguiente: “No lo voy a ver porque nos hemos trasladado de Valencia a Segovia y todavía no tenemos televisión”.

Por su parte, Lucía ha declarado que no ve mucho la televisión, es más, incluso ha dicho, literalmente, que “pasa de la televisión”. También ha confesado que está muy desconectada del mundo y que ni siquiera sabía que iban a hacer un documental sobre su familia en la televisión pública. No sabía de la existencia de ‘Lazos de sangre’.

La pérdida de Bimba ha sido demasiado dura para toda la familia Bosé, tanto que han preferido desconectar del mundo.