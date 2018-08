Jim Parsons, el culpable del final de ‘The Big Bang Theory’

El anuncio sobre el final de la serie de ‘The Big Bang Theory‘ está dando mucho de que hablar y es que, ¿Cómo pueden cancelar una serie que recauda millones en cada episodio? ¿Qué es lo que ha pasado para que, después de 12 temporadas se acabe de buenas a primeras? La noticia cogió a todos los fans por sorpresa y es por eso por lo que todos han pedido explicaciones. Y las han dado.

El motivo de la cancelación de la serie es el abandono de Jim Parsons, conocido como Sheldon Cooper, de la serie. El actor no quería renovar su contrato ya que tiene otros proyectos que requieren toda su atención. Además, parece que después de 12 años al frente de la serie ha querido descansar del personaje y ser reconocido por otros papeles, no solo por el del científico.

Fue el propio Jim Parsons el que comunicó a sus compañeros que él no iba a seguir en la serie. Acto seguido, la productora también comunicó que la temporada número 12 sería la última. Chuck Lorre ya había dicho en más de una ocasión que ‘The Big Bang Theory’ no continuaría sin sus protagonistas, Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny) y Parsons. Es por eso mismo por lo que la serie no vivirá para ver una 13 temporada.

¿Cómo será el final de ‘The Big Bang Theory’? Lo podremos saber relativamente pronto.