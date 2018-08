Adrián, un virgen de todo en ‘First Dates’ en busca del amor

Adrián es un joven de 23 años que aún no ha tenido ningún tipo de contacto amoroso con una chica. Ni siquiera un rollete, como le ha dicho a Carlos Sobera el llegar al restaurante de ‘First Dates‘. El caso es que Adrián es un romántico y quiere una chica con la que compartir mucho más que sábanas, quiere una novia y es por eso por lo que aún no ha estado con ninguna chica.

Rita, por otro lado, es una joven conservadora que ha salido bastante mal parada de una relación. Admite haber sufrido muchísimo y confiesa que no le será fácil volver a confiar rápidamente, pero al menos va a intentarlo. Al escuchar en ‘First Dates’ que Adrián es virgen de todo, incluso de citas, no se ha escandalizado. Le ha resultado raro, sí, pero nada del otro mundo.

La cita ha empezado bastante bien. A ambos les encantan los números, son jóvenes, reservados y conservadores. Pero a medida que han ido avanzando en la conversación se han dado cuenta de que no tiene más puntos en común y eso supone un gran problema. Mientras que a Rita le encanta salir los fines de semana, Adrián prefiere quedarse en casa.

Esto ha provocado que ninguno de los dos chicos haya querido tener una segunda cita después de ‘First Dates’. Sí, se han caído muy bien, pero solo como amigos. Así que parece que Adrián seguirá virgen un tiempo más. Eso sí, al menos ya no lo será de citas. Rita ha sido su primera experiencia, y no ha ido del todo mal.